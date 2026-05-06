Il turismo proveniente dagli Stati Uniti verso l’Italia è cresciuto del 7,6% rispetto all’anno precedente, con i visitatori americani che spendono circa 2.000 euro al giorno. Nonostante questa crescita, molti operatori del settore continuano a proporre pacchetti di viaggio simili a catene di montaggio, offrendo principalmente visite a luoghi come il Colosseo e consumazioni di pizza. Questa situazione si verifica mentre il settore turistico cerca di adattarsi alle nuove dinamiche di domanda.

Mentre il turismo statunitense verso l’Italia registra una crescita record del 7,6% rispetto allo scorso anno, la maggior parte degli operatori del settore ancora organizza viaggi come se fossero catene di montaggio. È il paradosso che Cosimo Spagnesi, CEO e fondatore di Elite Travel Italy, mette a nudo nel momento in cui il mercato del lusso italiano vive forse la sua stagione migliore: domanda ai massimi storici, clientela HNWI internazionale più consapevole e selettiva che mai, destinazioni blasonate ormai satollate. «Il turismo è diventato un’industria di massa anche nel segmento premium», spiega Spagnesi, che ha costruito in quattro anni un’azienda specializzata nel luxury incoming lavorando soprattutto con le maggiori agenzie americane.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cosimo Spagnesi: «I turisti americani spendono 2.000 euro al giorno in Italia. Noi gli vendiamo ancora la pizza e il Colosseo»

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