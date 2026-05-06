Così venivano comprate e vendute auto ‘fantasma’ a Roma sequestro da 2 milioni a un imprenditore

Le forze dell’ordine hanno sequestrato beni, società e immobili per un valore di 2 milioni di euro a un imprenditore di Roma nell’ambito di un’indagine sul riciclaggio di auto ‘fantasma’. Le autorità hanno scoperto come venivano acquistate e vendute veicoli non registrati ufficialmente, coinvolgendo un sistema illecito gestito dall’indagato. L’operazione ha portato al sequestro di numerose proprietà e risorse finanziarie riconducibili all’imprenditore.

È di 2 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a un imprenditore romano, nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato volta a contrastare il riciclaggio e l’accumulazione di patrimoni di origine illecita. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta del Questore, è stato eseguito con il coinvolgimento di numerosi reparti delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di colpire le organizzazioni criminali e liberare l’economia legale dalle infiltrazioni della criminalità. Operazione coordinata dalla Polizia di Stato Come riferito dalla Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata all’alba e ha visto impegnati gli...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Così venivano comprate e vendute auto ‘fantasma’ a Roma, sequestro da 2 milioni a un imprenditore Notizie correlate Asse Italia-Polonia, così venivano vendute auto di lusso con frodi bancarieÈ di 9 soggetti denunciati e 18 autovetture di lusso recuperate il bilancio di una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della... Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei CasalesiTempo di lettura: 2 minutiSi è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l’imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa (Caserta)... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Addio ad Anna Maria Meris . Rese il ‘salotto’ alla moda; Franco Parisi, il pioniere del lusso a Taormina: Così abbiamo fatto innamorare le grandi firme della città. Ferrari (Bending Spoons): Così compriamo e trasformiamo i marchi più pop del webMa facciamo un passo. Il 29 ottobre, Bending Spoons ha ufficializzato l’accordo per l'acquisizione di AOL da Yahoo (Apollo Global Management) con una transazione del valore compreso tra 1,4 e 1,5 ... repubblica.it