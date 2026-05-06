Alberto Losacco ha affermato di non credere nel centro, ma ha sottolineato che ci sono forze esterne al Partito Democratico, comunque vicine, pronte a dare un contributo nel momento in cui si arriverà a votare. Secondo lui, in passato Moro ha contribuito a creare le basi del centrosinistra, e ora si pensa a come muoversi in vista delle prossime scadenze elettorali.

Non crede nel centro, Alberto Losacco, ma crede che esistano forze esterne al Pd, ma vicine, che potranno dare un contributo quando arriverà il momento di andare al voto. Il senatore dem ha presentato ieri all’Istituto Sturzo il libro “Aldo Moro – Le idee, il metodo, l’eredità” ( qui cosa si è detto ) scritto a quattro mani con Tino Iannuzzi, con la presenza della segretaria Elly Schlein e di Dario Franceschini e Pier Ferdinando Casini. Moro, spiega Losacco, credeva che “la complessità è la realtà, va governata, non evitata”, una convinzione da riproporre e di cui fare tesoro. Perché oggi un libro su Aldo Moro? Il senso di questo libro è ambizioso ma semplice.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Moro costruì le basi del centrosinistra. Cosa fare ora secondo Losacco

Notizie correlate

Ictus, così riduci il rischio del 40%: ecco cosa fare secondo gli espertiL’ictus è una condizione molto grave che si verifica quando l’afflusso di sangue al cervello si riduce oppure si interrompe completamente.

Cosa può fare oggi l'America (e cosa no) nelle sue basi militari in ItaliaL’uso delle basi americane in Italia è al centro dello scontro tra governo e Pd, M5s e Avs dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran.