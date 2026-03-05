L’uso delle basi militari statunitensi in Italia è al centro di un dibattito tra il governo e le opposizioni politiche, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alternativa per la Sovranità. La discussione è scoppiata dopo l’intervento congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, portando alla luce le restrizioni e le possibilità delle attività militari americane sul territorio italiano. La questione riguarda i limiti e le autorizzazioni di queste operazioni.

L’uso delle basi americane in Italia è al centro dello scontro tra governo e Pd, M5s e Avs dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran. La questione è semplice: l’esecutivo dice di star ampiamente rispettando gli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti che disciplinano l’uso delle basi, mentre le opposizioni non vogliono fornire nessun tipo di appoggio alle operazioni statunitensi in medio oriente, sulla scorta di quanto fatto in Spagna da Pedro Sánchez. Nella risoluzione di maggioranza approvata in Parlamento, si fa riferimento alle attività “addestrative e di supporto tecnico logistico” che verrebbero svolte nelle basi in questa fase del conflitto, il che conferisce al governo un potenziale di manovra apparentemente ampio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa può fare oggi l'America (e cosa no) nelle sue basi militari in Italia

Leggi anche: Missili contro Cipro, allarme nelle basi militari italiane: cosa sta succedendo

Quali sono le basi militari che gli USA potrebbero chiedere all’Italia e cosa farà il governo MeloniPer il momento il governo non ha ricevuto dagli Usa la richiesta formale di uso delle basi Nato o americane sul territorio italiano per scopi legati...

DISCLOSURE UFO: GENERALE SCOMPARSO!

Altri aggiornamenti su Cosa può fare oggi l'America e cosa no....

Temi più discussi: Cosa fare questo weekend in Valle d’Aosta; COVID oggi (marzo 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; Cosa fare oggi, Giovedì 5 marzo 2026, a Parigi o nell'Île-de-France?; Weekend Milano, cosa fare sabato 28 feb e domenica 1 marzo.

IA e musica: cosa può fare oggi (e cosa cambia per artisti e producer)IA generativa nella musica: dalle origini algoritmiche ai modelli attuali, esempi (AIVA, MuseNet) e temi su diritti e futuro. agendadigitale.eu

Il Paese dove chiunque può fare qualsiasi cosaCaro Aldo,lei ha definito la canzone vincitrice a Sanremo la più brutta della storia del Festival. Ma perché? Sono d’accordo ... corriere.it

Ma che cosa ha da ridere questo personaggio inadeguato e imbarazzante foto del 5 marzo 2026 #fblifestyle - facebook.com facebook

#Referendum #giustizia, cosa dice il sondaggio di Only Numbers per #Portaaporta: il no è al 50,5%, ma c'è ancora un 41% di indecisi. #Referendum2026 x.com