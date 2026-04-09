Vento parapendio e cadute | la strana coincidenza di Lenzumo

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, a Lenzumo in Val di Ledro si sono verificati due incidenti distinti coinvolgendo persone impegnate in attività di parapendio. Entrambi gli episodi si sono verificati nello stesso luogo e nello stesso momento, portando all’intervento dei soccorritori. Le circostanze precise dei fatti sono ancora in fase di accertamento e non sono state diffuse ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti.

Una coincidenza piuttosto particolare quella che riguarda l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, a Lenzumo in Val di Ledro e che ha per protagonista – in entrambi i casi – una persona che stava facendo parapendio.In merito a quanto accaduto ieri, un 58enne tedesco è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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