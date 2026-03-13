Nel procedimento giudiziario che coinvolge l’ex ministro Mario Landolfi, il quale è stato accusato di mafia e condannato a due anni per corruzione, si aggiunge un nuovo elemento che desta curiosità. La vicenda, definita da alcuni come il processo “più pazzo del mondo”, dura da sedici anni e coinvolge anche il Consiglio superiore della magistratura e il mondo politico.

Al racconto del processo “più pazzo del mondo”, una vicenda giudiziaria durata sedici e iniziata con accuse di mafia all’ex ministro Mario Landolfi e poi conclusosi con una “sentenzina” di due anni per corruzione, si aggiunge oggi un altro elemento che fa riflettere. Una nomina fatta dal Csm a ridosso dell’ultima sentenza, arrivata dopo un inatteso rinvio. T rattasi di coincidenza, ovvio, nessun reato o retroscena scabroso, sia chiaro, ma un fatto che entra a tutti gli effetti nelle suggestioni sugli intrecci tra giustizia politica e politica giustizialista che sono oggetto di feroci discussioni in vista del referendum sulla riforma Nordio. Il processo a Mario Landolfi e quelle coincidenze sui giudici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia, politica e Csm: spunta una strana coincidenza nel processo “infinito” contro Mario Landolfi

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