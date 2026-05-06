Così i proprietari dell' impero del caffè Gimoka sono stati spiati e quella coincidenza col sequestro per mafia

Il gruppo Gimoka, tra i principali in Italia nel settore del caffè, è stato coinvolto in un'ampia indagine condotta dal dipartimento antimafia di Milano. Secondo quanto si è appreso, i proprietari dell'azienda sono stati oggetto di attività di intercettazione, che si sono verificate in concomitanza con un'operazione di sequestro legata a questioni di criminalità organizzata. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini e controlli sul territorio.

Anche il gruppo Gimoka, uno dei maggiori in Italia nel settore del caffè, incrocia i suoi destini con la maxi indagine Equalize del dipartimento distrettuale antimafia (Dda) di Milano. Quella che ha smascherato una potente centrale di spionaggio che vedeva ai vertici il manager Enrico Pazzali e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Così i proprietari dell'impero del caffè Gimoka sono stati spiati (e quella strana coincidenza)Anche il gruppo Gimoka, uno dei maggiori in Italia nel settore del caffè, incrocia i suoi destini con la maxi indagine Equalize del dipartimento... Impero dell’alcol smantellato: aziende fallite tornano in affari, maxi sequestro da oltre 2 milioniTempo di lettura: 3 minutiNuovo duro colpo nel contrasto alla criminalità economico-finaria legata al settore degli alcolici. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bardonecchia: Affitti brevi e locazione, facciamo chiarezza; Affitti a Cagliari, nuovo accordo. Il Comune: Così garantiamo il diritto alla casa; Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietari; Solo in casa per la prima volta, così il cane adottato sorprende i proprietari al loro ritorno. Patentino per i proprietari di cani, i Paesi europei puntano sulla formazioneIn diversi Paesi europei c'è un cambiamento di rotta. Si è passati da un modello che faceva una distinzione tra le razze di cani individuando quelle pericolose a uno che mette al centro la formazione ... tgcom24.mediaset.it Patentino ai proprietari dei cani, un corso gratis in Provincia: Così riduciamo rischi e criticitàLodi – Non solo lezioni per proprietari di cani, ma un progetto più ampio che intreccia benessere animale, sicurezza e attenzione sociale. È stato presentato ieri nella sala consiliare del Comune di ... ilgiorno.it Così buone che SEMBRANO FRITTE Queste frittelle di zucchine sono facili, leggere e perfette per ogni occasione - facebook.com facebook Se per l'Atletico è così facile, allora portate il Milan in Spagna. No Il continuo distacco tra la dirigenza rossonera e l'attualità calcistica x.com