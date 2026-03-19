Impero dell’alcol smantellato | aziende fallite tornano in affari maxi sequestro da oltre 2 milioni

Dopo il recente smantellamento di un impero dell’alcol, alcune aziende coinvolte sono riuscite a tornare in attività, mentre altre sono state colpite da un maxi sequestro di oltre 2 milioni di euro. La notizia riguarda un intervento delle autorità che ha portato al sequestro di ingenti somme e alla riattivazione di alcune imprese del settore. La vicenda si è svolta in un contesto di operazioni contro la criminalità economico-finanziaria.

Tempo di lettura: 3 minuti Nuovo duro colpo nel contrasto alla criminalità economico-finaria legata al settore degli alcolici. La Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli ha disposto il sequestro di due compendi aziendali, con sedi a Mugnano di Napoli e Pastorano, per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro. Le attività, secondo quanto emerso, sarebbero state gestite di fatto da un nucleo familiare già finito al centro di procedimenti giudiziari per una lunga serie di reati. Il provvedimento è arrivato su proposta della Procura della Repubblica di Napoli e riguarda soggetti condannati in via definitiva per associazione per delinquere, frode fiscale, omessa dichiarazione, contrabbando di prodotti alcolici, bancarotta, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Impero dell’alcol smantellato: aziende fallite tornano in affari, maxi sequestro da oltre 2 milioni Articoli correlati Frode fiscale nel commercio dell’argento: maxi sequestro da oltre 15,7 milioni di euro. Smantellato sodalizio criminale ad ArezzoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Operazione “Black Silver”: smantellato... Maxi sequestro da oltre 27 milioni di euro a Ceva LogisticsSono scattati altri sequestri nelle indagini milanesi sui cosiddetti “serbatoi di manodopera”.