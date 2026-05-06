Recenti studi hanno mostrato che la psilocibina, sostanza presente nei funghi allucinogeni, può provocare modifiche strutturali nel cervello, le quali possono durare fino a un mese dopo l'uso. La ricerca ha analizzato le alterazioni anatomiche in soggetti che hanno sperimentato l’effetto della sostanza, evidenziando come queste modifiche possano essere temporanee e legate alla presenza del composto nel sistema nervoso.

AGI - La psilocibina, il composto psichedelico presente nei funghi allucinogeni, può causare cambiamenti anatomici nel cervello, che possono persistere fino a un mese dopo l'esperienza. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell'Università della California a San Francisco e dell'Imperial College di Londra. Il team, guidato da Robin Carhart-Harris e Taylor Lyons, ha coinvolto un gruppo di 28 volontari sani che non avevano mai assunto sostanze psichedeliche. I risultati, commentano gli esperti, potrebbero contribuire a spiegare gli effetti terapeutici della psilocibina su disturbi come depressione, ansia e dipendenza.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Così i funghi allucinogeni cambiano il cervello

Chieti - Funghi allucinogeni contro la depressione

Notizie correlate

Curare la depressione col principio attivo dei funghi allucinogeniDegli effetti della psilocibina si parla da decenni, ma ora ci sono nuove conferme e potrebbe arrivare il primo farmaco brevettato Gli antidepressivi...

Leggi anche: Funghi allucinogeni, ecstasy e lsd: la casa trasformata in supermarket della droga

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Psilocibina: così i funghi allucinogeni cambiano il cervello.

Droga e funghi allucinogeni in sala, nel freezer e pure nel box: arrestato 35enne a MilanoMilano, 4 febbraio 2026 – Arrestato a Milano un uomo di 35 anni, con precedenti. Il giovane lunedì è finito nei guai con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il ... ilgiorno.it

Funghi allucinogeni: la natura ha inventato la psilocibina due volte e gli scienziati non sanno ancora perchéLa psilocibina, la sostanza allucinogena contenuta nei cosiddetti funghi magici, ha attirato l’interesse umano per migliaia di anni. Oggi torna al centro dell’attenzione scientifica: non solo per i ... greenme.it