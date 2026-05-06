Cos' hanno detto i candidati sindaco di Lecco nel dibattito di Confartigianato | la guida ai temi chiave

Martedì sera, circa duecento persone tra imprenditori e cittadini si sono radunate presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco per partecipare al dibattito tra i cinque candidati alla carica di sindaco. Durante l’incontro, i candidati hanno discusso dei temi più rilevanti per le imprese locali, affrontando questioni legate allo sviluppo economico, alle infrastrutture e ai servizi pubblici. L’evento ha offerto uno spazio di confronto diretto tra i candidati e i presenti.

Circa duecento tra imprenditori e cittadini hanno riempito martedì sera l'auditorium della Casa dell'Economia di Lecco per ascoltare i cinque candidati alla carica di sindaco confrontarsi sui temi più urgenti per le imprese del territorio. L'iniziativa, voluta da Confartigianato Imprese Lecco, è.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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