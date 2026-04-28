Cosenza playoff | il sogno del miracolo tra Marulla e l’eredità del 2018

Il Cosenza si prepara ad affrontare i playoff, con la prima partita in programma al Marulla il 6 maggio. La squadra di Busce si è piazzata al quarto posto con 67 punti, conquistando il vantaggio di giocare in casa nei turni nazionali. Questa sfida rappresenta un'opportunità importante per cercare di raggiungere un risultato positivo e continuare il cammino nella competizione.

? Cosa sapere Il Cosenza di Busce gioca la prima sfida playoff al Marulla il 6 maggio.. Il quarto posto con 67 punti garantisce il vantaggio del campo nei turni nazionali.. Il 6 maggio prossimo, il Marulla ospiterà la prima sfida decisiva dei playoff per il Cosenza di Buscè, che dopo aver conquistato il quarto posto nel girone con 67 punti, dovrà affrontare un cammino complesso contro avversari come Casarano, Monopoli, Atalanta U23 o Audace Cerignola. La squadra guidata da Buscè si trova oggi in una condizione tecnica che le garantisce un vantaggio strategico nelle fasi nazionali: grazie al piazzamento ottenuto, il ritorno si giocherà tra le mura amiche e in caso di parità complessiva non si procederà ai supplementari né ai rigori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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