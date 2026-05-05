Domani si disputa il primo turno dei playoff di Serie C tra Cosenza e Casarano. La squadra di casa ha concluso la stagione con undici punti di vantaggio rispetto all’avversario. Il pronostico indica un totale di gol di 5-3 nella partita, che sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati alla competizione. La sfida si gioca in un clima di attesa per la fase successiva del torneo.

Cosenza-Casarano è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Undici punti di vantaggio alla fine della stagione regolare. Il Cosenza ha fatto capire nel corso dell’anno di essere superiore al Casarano che, dal proprio canto comunque, ha fatto una stagione importante visto che si è preso i playoff. (Profilo Instagram Cosenza) – Ilveggente.it Ma la qualità e l’esperienza della squadra calabrese, che ad un certo punto dell’anno sembrava potesse anche evitare questo primo turno di post season, dovrebbero riuscire a fare la differenza nei playoff. E poi c’è anche il computo totale dei gol messi a segno nei due precedenti in campionato.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cosenza-Casarano: il totale è 5-3

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