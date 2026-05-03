Playoff di serie C | resta solo il Casarano Calcio Inter campione d' Italia

Nella serata in cui l’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, si sono disputati anche i confronti del primo turno dei playoff di serie C. Solo il Casarano Calcio ha superato questa fase, mentre le altre squadre coinvolte non sono riuscite ad avanzare. La partita tra le altre squadre si è conclusa con l’eliminazione di alcune formazioni dalla competizione.

Nella serata in cui l’Inter ha vinto il suo ventunesimo scudetto si è giocato anche il primo turno dei playoff in serie C. Prima fase a gironi: Crotone-Audace Cerignola 1-1, Monopoli-Casarano 0-2. La pattuglia pugliese dunque perde due delle tre rappresentanti nella corsa alla promozione in serie B. Mercoledì per il secondo turno della fase a gironi si giocherà Cosenza-Casarano. Le altre partite in programma mercoledì, secondo turno della fase a gironi: Girone A Lecco-Giana Erminio Cittadella-Lumezzane Girone B Campobasso-Pineto Juventus Next Gen-Pianese Girone C Cosenza -Casarano Casertana-Crotone L'articolo Playoff di serie C: resta solo il Casarano Calcio, Inter campione d'Italia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Playoff di serie C: resta solo il Casarano Calcio, Inter campione d'Italia Notizie correlate Playoff di serie C: resta solo il Casarano Calcio, la serata dell'InterNella serata in cui l’Inter vince il suo ventunesimo scudetto si è giocato anche il primo turno dei playoff in serie C. Leggi anche: Foggia retrocesso. Casarano, Monopoli e Audace Cerignola ai playoff Calcio serie C girone C. I risultati di serie D girone H ed Eccellenza pugliese Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C, i verdetti di tutti i gironi; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026; Calendario, formula e regolamento: tutto sui playoff e i playout in Serie B e Serie C; Serie C, il tabellone dei playoff completo: date, combinazioni e quando subentra il Catania. Playoff Serie C, il risultato dei primi 45' sorride alla Juventus NG. Vantaggio sulla Vis PesaroNel pomeriggio la qualificazione del Cittadella al turno successivo, poi le altre otto gare del primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C,. tuttomercatoweb.com Playoff Serie C, i risultati finali delle gare delle 20:00 e le qualificate alla 2ª fase a gironiIn attesa che termini la sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, che ha preso il via alle ore 20:45, ecco che si è delineato il quadro quasi. tuttomercatoweb.com Cominciano i playoff di Serie C: tutte le squadre in campo nel primo turno https://tinyurl.com/39t583ky - facebook.com facebook La #JuvePrimavera pareggia 1-1 col retrocesso Frosinone: riassunto della stagione Playoff irraggiungibili Unico dato positivo: età media dell'11 era di 18 anni Mi spiace che abbiamo dovuto aspettare la fine per vedere questa formazione. Allenatore Necessa x.com