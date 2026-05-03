Playoff di serie C | resta solo il Casarano Calcio la serata dell' Inter
Durante la stessa serata in cui l’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, si sono disputati anche i incontri del primo turno dei playoff di serie C. Solo il Casarano Calcio è riuscito a proseguire, mentre le altre squadre coinvolte hanno concluso la loro avventura nella fase iniziale. La giornata ha visto quindi una doppia attività calcistica, tra la celebrazione del titolo e le sfide promozione.
Nella serata in cui l’Inter vince il suo ventunesimo scudetto si è giocato anche il primo turno dei playoff in serie C. Prima fase a gironi: Crotone-Audace Cerignola 1-1, Monopoli-Casarano 0-2. La pattuglia pugliese dunque perde due delle tre rappresentanti nella corsa alla promozione in serie B. Mercoledì per il secondo turno della fase a gironi si giocherà Crotone-Casarano. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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