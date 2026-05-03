Playoff di serie C | resta solo il Casarano Calcio la serata dell' Inter

Durante la stessa serata in cui l’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, si sono disputati anche i incontri del primo turno dei playoff di serie C. Solo il Casarano Calcio è riuscito a proseguire, mentre le altre squadre coinvolte hanno concluso la loro avventura nella fase iniziale. La giornata ha visto quindi una doppia attività calcistica, tra la celebrazione del titolo e le sfide promozione.