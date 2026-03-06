Il CEO di McDonald’s mangia perplesso il nuovo hamburger | Burger King trasforma il video in una gag

Il CEO di McDonald’s ha assaggiato il nuovo hamburger in un video che ha suscitato sorpresa, mentre Burger King ha condiviso la clip trasformandola in una gag. La scena è diventata rapidamente virale e ha attirato l’attenzione sui social media, coinvolgendo utenti e media in una discussione sulla strategia comunicativa dei due marchi. La pubblicazione ha generato commenti e reazioni tra i follower delle aziende.

La storica competizione tra i giganti del fast food mondiale si è arricchita di un nuovo capitolo mediatico, trasformando un contenuto istituzionale in un caso di studio sulla comunicazione digitale. Protagonista involontario della vicenda è Chris Kempczinski, amministratore delegato di McDonald’s, il cui ultimo video promozionale è diventato oggetto di accese discussioni e parodie a causa di un approccio giudicato poco spontaneo e eccessivamente formale. All’inizio di febbraio, Kempczinski ha pubblicato un filmato per presentare il Big Arch, l’ultima novità nel menù della catena. Nel video, il CEO appare con un atteggiamento molto composto, quasi rigido, che contrasta con i ritmi veloci e autentici tipici dei social network. 🔗 Leggi su Cultweb.it

