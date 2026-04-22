Stasera su Sky Cinema e NOW sono previste diverse proposte tra azione, commedie e classici. Alle 21 su Sky Cinema Uno HD va in onda il film “Un piccolo favore”. La programmazione comprende orari e titoli che spaziano tra vari generi, offrendo una serata ricca di scelte per gli appassionati di cinema. La programmazione si svolge sul canale principale di Sky Cinema Uno HD, con una vasta gamma di contenuti disponibili per gli spettatori.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) mistero e tensione si intrecciano in Un piccolo favore, con Anna Kendrick e Blake Lively. Quando la migliore amica scompare nel nulla, Stephanie decide di indagare, scoprendo un intreccio oscuro fatto di segreti, bugie e colpi di scena sempre più sorprendenti. Il film gioca abilmente con l’ambiguità dei personaggi e un’atmosfera elegante ma inquietante. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) tono leggero e surreale con Il ritratto del Duca, con Jim Broadbent e Helen Mirren. Nella Londra degli anni ’60, un tassista decide di rubare un celebre dipinto dalla National Gallery per chiedere un riscatto davvero insolito, dando vita a una storia vera raccontata con ironia e delicatezza.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 22 Aprile 2026 - Un piccolo favore

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