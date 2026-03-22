Grande successo per la Maratona dell' acqua A Roma la 31esima edizione della Acea Run Rome The Marathon

Grande successo per la “Maratona dell’Acqua” a Roma. Si è svolta oggi la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. L’edizione 2026 è stata vinta dal keniano Asbel Rutto, nel maschile, e dalla keniana Pascaline Kibiwot, nel femminile. Podio maschile completato da Henry Tukor Kichana e Lencho Tesfaye Anbesa, seconda e terza invece hanno concluso Genet Tadesse Robi e Aberash Fayesa Robi. A premiare per Acea è stata la presidente Barbara Marinali. Acea quest’anno ha rafforzato ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si è svolta in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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