Cortona al via la 31ª Giostra dell’Archidado | ecco il programma degli eventi

A Cortona è iniziata la 31ª edizione della Giostra dell’Archidado, con la cerimonia della colata della cera prevista per venerdì 8 maggio alle 21.30 in piazza della Repubblica. L’evento segna l’apertura ufficiale del programma della manifestazione, che proseguirà con vari eventi e appuntamenti durante i prossimi giorni. La cerimonia, tradizionalmente organizzata in questa piazza, ha dato il via alle celebrazioni in corso.

Con la tradizionale cerimonia della colata della cera, in programma venerdì 8 maggio alle 21.30 in piazza della Repubblica, prende ufficialmente il via il calendario della 31ª edizione della Giostra dell’Archidado di Cortona. Il giorno successivo, a Santa Margherita, si svolgerà la cerimonia dell’offerta dei ceri, primo momento simbolico di una manifestazione che accompagnerà la città fino alla grande sfida di domenica 14 giugno. Il programma della rievocazione storica, organizzata dal Consiglio dei Terzieri con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, conferma anche quest’anno numerosi appuntamenti dedicati alle tradizioni medievali. Dal 31 maggio al 2 giugno piazza Signorelli ospiterà i Mercatini medievali con scene di vita dell’epoca, giullari, falconieri, arcieri e la Taverna del Balestriere.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cortona, al via la 31ª Giostra dell’Archidado: ecco il programma degli eventi Notizie correlate Cortona, verso la 31^ edizione della Giostra dell’ArchidadoArezzo, 6 maggio 2026 – Cortona, verso la 31^ edizione della Giostra dell’Archidado Il programma prende avvio l’8 maggio, il 14 giugno la sfida. Cortona, verso la 31esima edizione della Giostra dell’ArchidadoCon la cerimonia della colata della cera di venerdì 8 maggio prenderà avvio il programma della 31^ edizione della Giostra dell’Archidado. Altri aggiornamenti Cortona, verso la 31^ edizione della Giostra dell’ArchidadoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Giostra dell’Archidado: oggi il via. Cortona in festa fino all’8 giugnoTra storia e folclore: il calendario degli eventi per la 31esima edizione della rievocazione storica cortonese. Il primo appuntamento stasera alle 21:15 con la tradizionale Colata dei Ceri in piazza ... lanazione.it