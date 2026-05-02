Corteo storico di San Nicola ecco l' edizione 2026 | una caravella di arte e di pace tra danza e musica dal vivo

Il corteo storico del 7 maggio resta uno dei momenti più intensi e più attesi delle celebrazioni dedicate a San Nicola. L'edizione 2026 della rievocazione, affidata anche quest'anno alla direzione artistica di Gianni Ciardo, è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città.Una "caravella di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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