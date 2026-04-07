Celebrazioni 150° anniversario di Nicola Romeo | giovedì la presentazione del programma in Regione

Giovedì in Regione si terrà la presentazione ufficiale del programma per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Nicola Romeo, noto imprenditore italiano e fondatore dell’Alfa Romeo. La ricorrenza ricade sul 28 aprile del 1876, giorno in cui Romeo nacque a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Le iniziative commemorative coinvolgono diverse istituzioni e prevedono eventi pubblici e culturali dedicati alla figura di Romeo.

Entrano nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell'Alfa Romeo, nato il 28 aprile del 1876 a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Proprio il 28 aprile ci sarà l'apertura delle celebrazioni, con il solenne disvelamento della lastra marmorea commemorativa davanti alla sua casa natale, in via Della Libertà. Quella stessa giornata, sarà presentato l'annullo filatelico, realizzato a cura di Poste Italiane, i cui tratti salienti saranno anticipati alla stampa in una conferenza in programma giovedì 9 a Napoli, nella sede del consiglio regionale, al centro direzionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Celebrazioni 150° anniversario di Nicola Romeo: giovedì la presentazione del programma in Regione Celebrazioni e messa per l’anniversario del bombardamentoUrbania si prepara a vivere una giornata di profonda memoria collettiva nel ricordo del bombardamento del 23 gennaio 1944, una delle ferite più... Alfa Romeo, 150esimo anniversario della nascita del fondatoreEntrano nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell’Alfa... Argomenti più discussi: Nicola Romeo, 150 anni dopo: l’impresa come identità civile; SANT’ANTIMO. Celebrazioni 150° anniversario di Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa; romeo - TerranostraNews; ARTEMIS, UMANI MAI COSI’ LONTANI DALLA TERRA. Sant'Antimo festeggia i 150 anni della nascita del fondatore dell'Alfa RomeoCelebrare Nicola Romeo è un attodi profondo orgoglio per Sant'Antimo, una terra che onora i suoi figli più illustri. (ANSA) ... ansa.it Sant'Antimo festeggia i 150 anni della nascita del fondatore dell'Alfa Romeo. Nicola Romeo è nato nel 1876 nella cittadina alle porte di Napoli #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook