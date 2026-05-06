Corso droni

Un corso dedicato ai droni offre l'opportunità di imparare a pilotare e gestire questi dispositivi in modo sicuro e conforme alle normative vigenti. Durante il percorso, si approfondiscono le regole per volare senza rischi e si ottiene il patentino Open A1-A3, necessario per operare legalmente. Il corso è rivolto a chi desidera trasformare la passione per i droni in una competenza riconosciuta, con l'obiettivo di sviluppare nuove possibilità professionali.

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CORSO PROPEDEUTICO UAS

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