Pensionato disperso ad Abbadia ricerche in corso con droni e cinofili

Un pensionato è scomparso ad Abbadia Lariana. Secondo quanto riferito, era uscito di casa con il suo gallo addomesticato, come faceva ogni mattina, per andare nell’orto situato in zona Linzanico. Le ricerche sono in corso da parte delle forze dell’ordine, che utilizzano droni e unità cinofile per cercarlo nella zona. La famiglia e i vicini sono stati avvisati dell’accaduto e collaborano alle operazioni.

Era uscito di casa con il suo gallo addomesticato, come faceva ogni mattina, per raggiungere il suo orto in zona Linzanico, nella campagna sopra Abbadia Lariana. Ma di lui, da giovedì mattina, non c'è più traccia. Le ricerche di Tiziano R., pensionato di 67 anni, residente in paese, proseguono.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Disperso tra i boschi del Matese, ricerche con droni e cani molecolariGrande apprensione a Gioia Sannitica per un uomo che si è allontanato da Calvisi nella mattinata di domenica facendo perdere le proprie tracce Tutti... Chiastre di Ravarano, nessuna traccia del 24enne disperso: ricerche anche con i droniSono riprese nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 28 marzo, le ricerche del ragazzo di 24 anni, scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì...