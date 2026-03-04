Scomparsa 21enne a Foggia | ricerche in corso sul campo anche i droni

Una ragazza di 21 anni è scomparsa il 2 marzo dalla periferia di Foggia. Le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche sul territorio, utilizzando anche droni per cercare tracce. Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, tra cui un possibile episodio di importunio da parte di un gruppo di uomini, ma non si esclude che possa essere stata una fuga volontaria.

Elena è scomparsa il 2 marzo dalla periferia di Foggia. Nessuna ipotesi è esclusa: si indaga su un gruppo di uomini che l'avrebbero importunata ma non si esclude l'allontanamento volontario.