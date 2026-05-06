corso di assistente socio sanitario

A partire da giugno, il Consorzio Desio Brianza organizzerà un corso gratuito rivolto a chi desidera diventare Ausiliario Socio Assistenziale. Il percorso formativo sarà realizzato in collaborazione con il Gruppo Gheron, AxL Agenzia per il lavoro e AxL Formazione. Il corso mira a preparare figure professionali fondamentali per i servizi dedicati alle persone e per il sistema di welfare locale.

Il Consorzio Desio Brianza avvierà a giugno, in collaborazione con Gruppo Gheron, AxL Agenzia per il lavoro e AxL Formazione, un corso gratuito per la formazione della figura di Ausiliario Socio Assistenziale, professione centrale nei servizi alla persona e nel sistema di welfare territoriale. Il corso rappresenta un’importante opportunità di riqualificazione professionale per chi desidera operare nel settore sociale e pensato per sviluppare competenze professionali nel campo dell’assistenza alla persona. Si tratta di un percorso formativo riconosciuto a livello regionale, finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per lavorare a stretto contatto con persone fragili, favorendone il benessere psicofisico e l’autonomia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Corso di Operatore Socio Sanitario

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