Pozzuoli operatore socio sanitario abusa di una minore durante il ricovero in ospedale

A Pozzuoli, un operatore socio sanitario è stato arrestato per aver molestato una minore durante un ricovero in ospedale. La vittima, una ragazza di 12 anni, si trovava nel reparto pediatrico quando l’uomo, approfittando della sua posizione, avrebbe compiuto gesti inappropriati. I carabinieri di Monte di Procida hanno acquisito le prove e richiesto l’ordinanza di custodia cautelare. Il Gip di Napoli ha emesso il provvedimento, che ora impedisce all’indagato di avvicinarsi alla minore.

Secondo quanto emerso, le presunte violenze si sarebbero consumate approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, elemento che configura un aggravante nel quadro accusatorio. Le indagini, coordinate dall'Autorità giudiziaria partenopea, si sono sviluppate attraverso un'approfondita analisi di dispositivi informatici, l'accesso ai contenuti digitali e l'assunzione di dichiarazioni testimoniali. Gli accertamenti hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell'operatore socio-sanitario, ritenuto responsabile di reiterate violenze sessuali. Alla luce degli elementi raccolti, il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari.