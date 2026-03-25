Intitolato a Franco Villoresi il centro civico socio sanitario di Rigutino

Oggi è stata scoperta la targa dedicata al pittore Franco Villoresi, collocata sull’edificio che ospita il centro civico socio sanitario di Rigutino. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato alla commemorazione dell’artista. L’intitolazione dell’edificio ha come obiettivo il riconoscimento pubblico del contributo di Villoresi alla cultura locale.

Pittore di rilievo nazionale del Novecento, partigiano, ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale del territorio. La cerimonia questo pomeriggio Svelata oggi la targa a memoria del pittore Franco Villoresi apposta sull'edificio sede del centro civico socio sanitario di Rigutino. Una intitolazione che, proposta nel 2025 dai consiglieri Andrea Gallorini e Piero Perticai e approvata nello stesso anno dalla giunta comunale, intende celebrare l’artista aretino in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Alla cerimonia erano presenti l’assessore Alberto Merelli, i consiglieri comunali Andrea Gallorini e Piero Perticai, il consigliere provinciale Paolo Brandi e i familiari dell’artista. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Intitolato a Franco Villoresi il centro civico socio sanitario di Rigutino Articoli correlati Rigutino intitola il Centro Civico a Franco Villoresi, protagonista dell’arte del NovecentoMercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17, il Centro Civico di Rigutino, in località Rigutino Ovest 102, sarà ufficialmente intitolato a Franco Villoresi,... "Rigutino omaggia Franco Villoresi". Mercoledì 25 marzo ci sarà l'intitolazione del centro civico al grande pittore del NovecentoArezzo, 23 marzo 2026 – Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17, il Centro Civico di Rigutino, in località Rigutino Ovest 102, ad Arezzo, sarà... Contenuti e approfondimenti su Franco Villoresi Discussioni sull' argomento Rigutino omaggia Franco Villoresi. Mercoledì 25 marzo ci sarà l'intitolazione del centro civico al grande pittore del Novecento; Rigutino intitola il Centro Civico a Franco Villoresi, protagonista dell’arte del Novecento; Il libro su Gobetti, Perrotta a teatro e tutti gli eventi di oggi; Rigutino intitola il Centro Civico a Franco Villoresi protagonista dell’arte del Novecento. Rigutino omaggia Franco Villoresi. Mercoledì 25 marzo ci sarà l'intitolazione del centro civico al grande pittore del NovecentoPer l'occasione verrà organizzato un incontro culturale con autorevoli interventi e le testimonianze di chi conobbe l'artista ... msn.com Rigutino omaggia il grande pittore Franco Villoresi - facebook.com facebook