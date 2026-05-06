Con tre partite ancora da giocare, il campionato si avvia verso la conclusione. La squadra in testa alla classifica ha già conquistato lo scudetto, mentre la lotta per il secondo posto diventa sempre più intensa. Secondo quanto riportato, l’allenatore mira non solo a garantirsi la qualificazione in Champions, ma anche a consolidare la posizione attuale, cercando di evitare sorprese nelle ultime sfide della stagione.

Il campionato sta volgendo al termine, mancano tre partite, anche se all’Inter è stato già assegnato lo scudetto. Il Napoli affronterà Bologna, Pisa e Udinese, due su tre in casa. Una volta che la qualificazione in Champions League sarà aritmetica, il tecnico Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis si incontreranno per programmare il futuro. L’allenatore ha ancora un anno di contratto con gli azzurri, nulla dunque porterebbe a una separazione tra le parti sotto questo punto di vista; ma c’è da dire che De Laurentiis potrebbe anche voler iniziare un nuovo ciclo con un altro tecnico, ringiovanendo anche la rosa. Importante sarà chiudere la questione Champions il prima possibile e poi concentrarsi su ciò che arriverà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - CorSera: “Conte non vuole solo la qualificazione in Champions, ma anche blindare il secondo posto”

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