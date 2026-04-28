Il Napoli si appresta ad affrontare l'ultima partita della stagione contro il Como, in un match che potrebbe determinare il suo accesso diretto alla prossima Champions League. L'allenatore ha dichiarato l'intenzione di puntare a una vittoria per assicurarsi matematicamente il piazzamento europeo, mentre i giocatori si allenano con concentrazione per questa sfida cruciale. La squadra cerca di consolidare il proprio posizionamento in classifica in vista dell'ultimo turno.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara alla sfida decisiva della stagione, con la Champions League ormai a un passo. Come racconta Repubblica, la trasferta contro il Como rappresenta il crocevia finale per chiudere i conti e blindare l’obiettivo europeo. Repubblica sottolinea come la squadra di Conte voglia archiviare definitivamente il discorso qualificazione prima di affrontare il tema futuro con De Laurentiis. La priorità è chiara: vincere. Repubblica evidenzia come il Como, guidato da Fabregas, sia diventato un avversario ostico, già capace di eliminare il Napoli dalla Coppa Italia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, ultimo ostacolo Como. Conte vuole blindare la Champions”

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