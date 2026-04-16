Dopo la recente visita negli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia. La società nerazzurra si sta preparando per le prossime gare e aspetta la qualificazione matematica alla Champions League. Solo allora, secondo quanto annunciato, sarà pianificato un incontro tra il presidente e l’allenatore per discutere i piani futuri della squadra. La stagione si avvicina alla sua conclusione e le decisioni si attendono a breve.

Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia dagli Stati Uniti. Per il Napoli è giunto il momento di sedersi a tavolino e programmare la prossima stagione. Il primo, fondamentale, passo sarà l’atteso vertice tra il presidente e Antonio Conte. Secondo quanto appreso da Sky Sport, l’incontro decisivo tra il patron azzurro e l’allenatore non avverrà subito, ma è in programma non appena il Napoli avrà raggiunto la certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League. I temi del vertice. Sarà un faccia a faccia cruciale per capire come far combaciare le ambizioni di vertice di Antonio Conte con le esigenze di bilancio della società.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis e Conte si incontreranno solo dopo la qualificazione matematica alla Champions

Notizie correlate

Conte e De Laurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la confermaSembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà prima della...

Conte e De Laurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la conferma (Repubblica)Sembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà prima della...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: ADL libera Conte: Lui ct? Se me lo chiedesse direi di sì. Figc, Malagò perfetto; Napoli, la convinzione di De Laurentiis sul futuro di Conte e sull'ipotesi Nazionale; Conte e De Laurentiis divisi dalla Nazionale: partita a scacchi sul ruolo di ct; De Laurentiis: Per la Nazionale libererei Conte, ma lui è intelligente.

De Laurentiis e Conte si incontreranno solo dopo la qualificazione matematica alla ChampionsDe Laurentiis torna in Italia: incontro decisivo con Conte dopo la qualificazione Champions. Strategie, mercato e monte ingaggi sul tavolo. ilnapolista.it

Napoli, Conte spiazzato da De Laurentiis: è gelo e per la panchina azzurra spuntano Maresca, Gasperini e SarriNapoli, Conte spiazzato da De Laurentiis: Nazionale? Ucciderebbe la sua creatura. È gelo e per la panchina azzurra spuntano Maresca, Gasperini e Sarri. sport.virgilio.it

Antonio Conte non ha gradito le parole di Aurelio De Laurentiis, che in qualche modo violano il loro ‘patto del silenzio’. Lo scrive il Corriere della Sera sulla reazione del tecnico alle interviste rilasciate dal Patron nel suo viaggio negli Stati Uniti: “L’allenatore d - facebook.com facebook

Napoli, il processo ad Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio rischia di tornare davanti al gup. La decisione è attesa per il 20 maggio e fra le persone chiamate a testimoniare ci sono anche Victor Osimhen e Cristiano Giuntoli x.com