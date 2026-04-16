De Laurentiis e Conte si incontreranno solo dopo la qualificazione matematica alla Champions

Da ilnapolista.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente visita negli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia. La società nerazzurra si sta preparando per le prossime gare e aspetta la qualificazione matematica alla Champions League. Solo allora, secondo quanto annunciato, sarà pianificato un incontro tra il presidente e l’allenatore per discutere i piani futuri della squadra. La stagione si avvicina alla sua conclusione e le decisioni si attendono a breve.

Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia dagli Stati Uniti. Per il Napoli è giunto il momento di sedersi a tavolino e programmare la prossima stagione. Il primo, fondamentale, passo sarà l’atteso vertice tra il presidente e Antonio Conte. Secondo quanto appreso da Sky Sport, l’incontro decisivo tra il patron azzurro e l’allenatore non avverrà subito, ma è in programma non appena il Napoli avrà raggiunto la certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League. I temi del vertice. Sarà un faccia a faccia cruciale per capire come far combaciare le ambizioni di vertice di Antonio Conte con le esigenze di bilancio della società.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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