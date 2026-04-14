Atri rischio buco di bilancio | la scuola PNRR corre contro il tempo

Ad Atri, il futuro finanziario del sistema scolastico locale dipende dal rispetto di una scadenza fissata per il 30 giugno 2026. La gestione delle risorse e le operazioni legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) richiedono interventi tempestivi per evitare un possibile buco di bilancio. La questione riguarda direttamente la continuità delle attività scolastiche e la programmazione delle future iniziative educative nel territorio.

Ad Atri, il destino finanziario della comunità e l’organizzazione scolastica del territorio si trovano sospesi davanti a una scadenza imminente: il 30 giugno 2026. Entro quella data, la costruzione della nuova scuola media deve essere ultimata per non compromettere i fondi del PNRR, un progetto che supera i 5 milioni di euro e che vede già in corso ingenti pagamenti. Il cantiere, attualmente operativo, mira a sostituire l’attuale edificio scolastico, la cui demolizione è un passaggio obbligato nel piano di rinnovamento delle infrastrutture cittadine. La gestione di questo investimento non riguarda solo l’edilizia, ma tocca le radici stesse della stabilità economica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atri, rischio buco di bilancio: la scuola PNRR corre contro il tempo Leggi anche: Pnrr, a Napoli 4 mld per 4.400 progetti: spesa al 35%, corsa contro il tempo. Tre cantieri a rischio Il buco della sanità in Puglia e la corsa contro il tempo. Lobuono: "Sprechi per 100 milioni l'anno"Per fronteggiare la situazione della sanità in Puglia, chiamata a fronteggiare un disavanzo di 369 milioni di euro, “ritengo che forse bisognerebbe...