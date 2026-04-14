Atri rischio buco di bilancio | la scuola PNRR corre contro il tempo

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Atri, il futuro finanziario del sistema scolastico locale dipende dal rispetto di una scadenza fissata per il 30 giugno 2026. La gestione delle risorse e le operazioni legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) richiedono interventi tempestivi per evitare un possibile buco di bilancio. La questione riguarda direttamente la continuità delle attività scolastiche e la programmazione delle future iniziative educative nel territorio.

Ad Atri, il destino finanziario della comunità e l’organizzazione scolastica del territorio si trovano sospesi davanti a una scadenza imminente: il 30 giugno 2026. Entro quella data, la costruzione della nuova scuola media deve essere ultimata per non compromettere i fondi del PNRR, un progetto che supera i 5 milioni di euro e che vede già in corso ingenti pagamenti. Il cantiere, attualmente operativo, mira a sostituire l’attuale edificio scolastico, la cui demolizione è un passaggio obbligato nel piano di rinnovamento delle infrastrutture cittadine. La gestione di questo investimento non riguarda solo l’edilizia, ma tocca le radici stesse della stabilità economica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Atri, rischio buco di bilancio: la scuola PNRR corre contro il tempo

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