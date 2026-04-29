I Promessi Sposi svuotati | la dura denuncia contro la scuola italiana

Un insegnante di liceo classico ha recentemente criticato le direttive del ministero dell'istruzione rivolte alla sua materia, definendole inadatte e limitanti. La sua presa di posizione si concentra sulle indicazioni che, a suo avviso, rischiano di modificare in modo negativo il modo in cui vengono affrontate le opere classiche in classe. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla qualità dell’educazione e sull’approccio didattico adottato nelle scuole italiane.

? Cosa sapere Il docente Andrea Maggi contesta le nuove indicazioni ministeriali per i licei classici.. La critica riguarda l'approccio linguistico ai Promessi Sposi nei programmi scolastici nazionali.. Il docente e scrittore pordenese Andrea Maggi ha lanciato un attacco durissimo contro le recenti linee guida del Ministero per i licei classici, definendo il nuovo approccio verso i Promessi Sposi come la prova tangibile della sconfitta dell’istruzione italiana. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, l’autore di Pordenone ha analizzato le nuove Indicazioni nazionali, concentrandosi su come il capolavoro di Manzoni venga ora proposto come un semplice strumento per lo studio linguistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I Promessi Sposi svuotati: la dura denuncia contro la scuola italiana Notizie correlate Abolire ”I Promessi sposi”, così la scuola rinuncia ad educareL’argomento è elegante, e proprio per questo va smontato con altrettanta precisione. Caso “Promessi Sposi”, Frassinetti: “Nessun classico è troppo difficile per gli studenti. La scuola non deve semplificare la realtà”“I Promessi sposi? Il dibattito è sempre un valore”: così il sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, entra nel... Contenuti utili per approfondire Perché cambiare il modo in cui si studiano I promessi sposiLe nuove Indicazioni nazionali del ministero dell’Istruzione e del Merito sulla letteratura (quelle che impropriamente vengono chiamate programmi scolastici ) prevedono di affrontare l’insegnamento ... ilpost.it I promessi sposi non è più un classico contemporaneo: verso una scuola più facile e più poveraLe nuove Indicazioni per i licei rendono il capolavoro di Alessandro Manzoni rinviabile al triennio. Una scelta che ridefinisce il valore dei classici, aprendo a un progressivo arretramento dell’amb ... quotidiano.net