Tegola Milan stagione finita per Modric | si è operato per la frattura allo zigomo Corsa contro il tempo per i Mondiali

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha subito una frattura allo zigomo durante la partita contro la Juventus, a seguito di uno scontro con un avversario. Dopo aver consultato i medici, si è sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura. La sua stagione calcistica si conclude anticipatamente, e ora si apre una corsa contro il tempo per il recupero in vista dei Mondiali.

La stagione di Luka Modric con la maglia del Milan si chiude qui. Il centrocampista croato infatti si è operato allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli in Milan – Juventus e ha terminato prima del previsto la sua stagione calcistica. Doppia frattura allo zigomo per il pallone d’oro, che ora proverà a recuperare per i Mondiali con la sua Croazia. Modric salterà le ultime quattro giornate di campionato con il Milan, che è però ormai vicinissimo alla qualificazione alla prossima Champions League. “AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modri? è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro “, si legge nella nota ufficiale dei rossoneri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tegola Milan, stagione finita per Modric: si è operato per la frattura allo zigomo. Corsa contro il tempo per i Mondiali Notizie correlate Milan, tegola Modric: frattura allo zigomo e operazioneIl pareggio nel big match contro la Juventus lascia in dote al Milan una notizia pesantissima sul fronte infermeria. Frattura allo zigomo sinistro per Modric: il centrocampista croato sarà operato, quando rientraLuka Modri? si è fratturato lo zigomo sinistro dopo un duro contrasto con Manuel Locatelli nella sfida contro la Juventus. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FLASH| Tegola Retegui, brutto infortunio con l'Al-Qadsiah: i tempi di recupero; Tegola per il Bayern e la Germania: grave infortunio per Gnabry, stagione finita e addio al Mondiale; Tg Sport – 24/4/2026; Verona, doppia tegola per Sammarco: stagione finita per due giocatori. Tegola Modric, il croato già in clinica per operarsi. Stagione a rischioLuka Modric in clinica per operarsi. Il finale di stagione con il Milan del calciatore croato è seriamente a rischio. areanapoli.it Tegola sulla Sebastiani: Bogliardi ko, rischio stagione finitaRIETI - Tegola in casa Sebastiani a pochi giorni dall’ultima gara di regular season contro Torino. Matteo Bogliardi, uscito anzitempo dalla gara di sabato contro l’Urania Milano ... ilmessaggero.it Tegola Milan, Modric ha una frattura dello zigomo: il centrocampista sarà operato x.com TEGOLA MILAN: STAGIONE FINITA PER LUKA MODRIC Non è l’epilogo che avremmo voluto raccontare. Nonostante le speranze di questa mattina, gli esami strumentali del pomeriggio hanno confermato il peggio: Luka Modric ha riportato una doppia fr - facebook.com facebook