Il calendario di Inter e Milan | la lotta scudetto è ancora aperta?

Da gazzetta.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il derby di calcio, Inter e Milan sono rispettivamente a 67 e 60 punti. La presenza di dieci giornate ancora da disputare mantiene aperta la sfida per lo scudetto. La classifica attuale mostra un divario di sette punti tra le due squadre, con entrambe impegnate nelle ultime fasi del campionato. La corsa al titolo resta quindi molto equilibrata.

Dopo il derby la classifica recita Inter a 67 punti, Milan a 60, con 10 giornate ancora da disputare: la lotta scudetto è ancora aperta? Qui il calendario completo delle milanesi nei prossimi turni fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il calendario di inter e milan la lotta scudetto 232 ancora aperta
© Gazzetta.it - Il calendario di Inter e Milan: la lotta scudetto è ancora aperta?

Articoli correlati

Milan-Inter finisce 1-0: la lotta scudetto è di nuovo aperta?Un gol di Estupinan lancia il Milan, che batte l'Inter nel derby e si porta a -7 dai nerazzurri: a dieci giornate dalla fine del campionato, i...

Leggi anche: Ravelli: “Inter ko, il Milan vince il derby: lotta Scudetto di nuovo aperta?”. L’analisi

Thierry and Jamie reflect on Bodø/Glimt's victory over Inter Milan #UCLToday

Video Thierry and Jamie reflect on Bodø/Glimt's victory over Inter Milan ? #UCLToday

Altri aggiornamenti su Il calendario di Inter e Milan la lotta...

Temi più discussi: Serie A, il calendario: il derby si gioca domenica 8 marzo; Davvero ora il Milan può vincere lo scudetto? Calendari a confronto, e un vecchio amico che...; Atalanta, ufficiale il calendario di marzo: serie Bayern-Inter-Bayern in 8 giorni; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone.

il calendario di interScudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibiliDieci giornate alla fine, ancora 30 punti a disposizione per le ambizioni di Inter, Milan, Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta: il quadro generale e tutte le ipotesi ... corrieredellosport.it

il calendario di interCorsa Scudetto: il calendario di Milan e Inter a confrontoIl calendario di Milan e Inter a confronto in questo finale di stagione per la corsa Scudetto, riaperta dopo la vittoria nel derby ... milanlive.it

Trova facilmente notizie e video collegati.