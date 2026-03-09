Il calendario di Inter e Milan | la lotta scudetto è ancora aperta?

Dopo il derby di calcio, Inter e Milan sono rispettivamente a 67 e 60 punti. La presenza di dieci giornate ancora da disputare mantiene aperta la sfida per lo scudetto. La classifica attuale mostra un divario di sette punti tra le due squadre, con entrambe impegnate nelle ultime fasi del campionato. La corsa al titolo resta quindi molto equilibrata.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il calendario di Inter e Milan: la lotta scudetto è ancora aperta?