Nel derby di Milano, il Milan ha battuto l’Inter con il risultato di 1-0 grazie a un gol di Estupinan. La partita si è conclusa con questa vittoria, avvicinando i rossoneri a sette punti di distanza dai nerazzurri in classifica. La sfida ha visto un risultato che riapre la corsa allo scudetto, mantenendo vivo l’interesse per le prossime giornate di campionato.

Un gol di Estupinan lancia il Milan, che batte l'Inter nel derby e si porta a -7 dai nerazzurri: a dieci giornate dalla fine del campionato, i rossoneri possono ancora credere nello scudetto?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Inter finisce 1-0: la lotta scudetto è di nuovo aperta?

Pancaro: «Palestra pronta per una big e per la Nazionale. L’Inter ha un buon margine, ma la lotta scudetto è aperta»Nel corso di valutazioni legate alla stagione di Serie A, l’ex calciatore Giuseppe Pancaro distingue alcuni temi chiave e proietta possibili sviluppi...

Karembeu si esprime sull’Inter e sulla corsa scudetto: lotta aperta con il Napoli secondo l’ex Sampdi Redazione Inter News 24Karembeu Inter, l’ex calciatore analizza la corsa scudetto indicando nerazzurri e Napoli come le due vere protagoniste del...

Milan-Inter, Scudetto RIAPERTO Il vero FATTORE che può CAMBIARE tutto

Una raccolta di contenuti su Milan Inter finisce 1 0 la lotta....

Temi più discussi: Under 18 Professionisti, pari nel derby della Madonnina: Milan-Inter finisce 1-1; Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Del Cielo e della Notte - Milan-Inter in 12 derby; Milan-Inter, il domandone a Pressing: chi vince il derby?.

Milan-Inter finisce 1-0, la classifica aggiornata di Serie A: Allegri a -7 da ChivuIl Milan riapre il campionato. L'Inter perde ancora per l'ennesima volta uno scontro diretto e tutto è di nuovo in discussione, quando. tuttomercatoweb.com

Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersiMilan-Inter 1-0, il derby della 28^ giornata della Serie A 2025/26 vede riaprire la corsa per lo Scudetto. A decidere il derby della Madonnina, il gol. tuttomercatoweb.com

SERIE A I Il Milan batte l'Inter 1-0 nella 28esima giornata, decide un gol di Estupinan al 35' CRONACA e FOTO https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/08/serie-a-in-campo-milan-inter-0-0-diretta-_1111124f-fa8f-41d1-af1d-712fe532bbae.html - facebook.com facebook

La classifica di Serie A dopo Milan-Inter 1-0 x.com