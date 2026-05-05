Abusi su dieci minorenni a scuola e presidi in silenzio | chieste tre condanne nove anni per il tecnico a Torino
In un procedimento giudiziario a Torino, sono state chieste tre condanne relative a episodi di abusi su dieci minori avvenuti in ambito scolastico. Il pubblico ministero ha richiesto una pena di nove anni di reclusione per un tecnico coinvolto, mentre ha proposto dieci mesi di reclusione per una delle due dirigenti scolastiche coinvolte e una multa di 300 euro per l’altra. Le decisioni ufficiali saranno rese note nelle prossime settimane.
Nove anni di carcere per lui, dieci mesi di reclusione per una delle due dirigenti scolastiche rinviate a giudizio e 300 euro di multa per l’altra. Sono queste le richieste di pena avanzate oggi, 5 maggio, al tribunale di Torino, dalla sostituta procuratrice Barbara Badellino per il caso del.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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