Abusi su dieci minorenni a scuola e presidi in silenzio | chieste tre condanne nove anni per il tecnico a Torino

In un procedimento giudiziario a Torino, sono state chieste tre condanne relative a episodi di abusi su dieci minori avvenuti in ambito scolastico. Il pubblico ministero ha richiesto una pena di nove anni di reclusione per un tecnico coinvolto, mentre ha proposto dieci mesi di reclusione per una delle due dirigenti scolastiche coinvolte e una multa di 300 euro per l’altra. Le decisioni ufficiali saranno rese note nelle prossime settimane.