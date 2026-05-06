Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno, sede del ritiro della squadra, e ha avuto un confronto con l'allenatore Antonio Conte. L'incontro è stato descritto come sereno e finalizzato a riaprire il dialogo tra i due. La presenza del giocatore in questa fase si inserisce nel percorso di incontri tra staff tecnico e calciatori, senza ulteriori dettagli su eventuali decisioni o sviluppi.

"> Romelu Lukaku torna a Castel Volturno e riapre il dialogo con Antonio Conte. Dopo settimane di tensioni, il centravanti belga ha rivisto compagni e tecnico, provando a ricucire uno strappo che nelle ultime settimane aveva fatto parecchio rumore in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lukaku è rientrato al centro sportivo azzurro dopo il lungo periodo trascorso in Belgio, dove aveva seguito un programma personalizzato lontano dal gruppo. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come il giocatore, almeno per il momento, continuerà ad allenarsi individualmente e difficilmente sarà convocato per la sfida di lunedì contro il Bologna.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku, tregua con Conte: confronto sereno a Castel Volturno”

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