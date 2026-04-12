Il Papa ha rivolto un appello ai governanti di tutto il mondo, invitandoli a sedersi ai tavoli di pace piuttosto che a quelli dove si decidono azioni di morte. In passato, figure religiose come san Giovanni Paolo II hanno parlato di guerra e di speranza, come quando nel 2003 si riferì alla generazione che aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Queste dichiarazioni si inseriscono in un quadro di richiami frequenti alla ricerca di soluzioni pacifiche.

“San Giovanni Paolo II, instancabile testimone di pace, con commozione disse nel contesto della crisi irachena nel 2003: ‘Io appartengo a quella generazione che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale ed è sopravvissuta. Ho il dovere di dire a tutti i giovani, a quelli più giovani di me, che non hanno avuto quest'esperienza: Mai più la guerra!, come disse Paolo VI nella sua prima visita alle Nazioni Unite. Dobbiamo fare tutto il possibile! Sappiamo bene che non è possibile la pace a ogni costo. Ma sappiamo tutti quanto è grande questa responsabilità. Faccio mio questa sera il suo appello, tanto attuale”, ha detto il pontefice durante la Veglia per la pace di sabato sera che si è tenuta nella Basilica di San Pietro, annunciata dopo la benedizione Urbi et Orbi la mattina di Pasqua.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone ai governanti nel mondo: "Sedete ai tavoli di pace, non a quelli dove si deliberano azioni di morte"

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