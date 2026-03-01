Dsu a Siena Bezzini in pressing | Soluzioni rapide e concrete

Il presidente del Dsu Toscana, Marco Del Medico, ha espresso la necessità di soluzioni rapide e concrete, sottolineando l'importanza di agire senza ritardi. Bezzini ha commentato le sue parole, evidenziando che, sebbene le dichiarazioni siano corrette, ora bisogna passare subito alla fase operativa. La discussione riguarda le misure da adottare a Siena per affrontare le questioni in sospeso.

"Le parole del presidente del Dsu Toscana, Marco Del Medico, vanno nella giusta direzione, ma ora serve concretezza e rapidità". Lo afferma Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale, commentando l'intervista rilasciata a 'La Nazione Siena' e spiegando che "in un quadro complessivamente positivo e di elevata qualità, ci sono tuttavia problematiche aperte da tempo e che meritano risposte adeguate e tempestive". "Nelle settimane scorse – continua Bezzini – ho raccolto le sollecitazioni provenienti dal mondo universitario e dal territorio rispetto a criticità che a Siena si avvertono in modo significativo. Su questo ho avuto modo di...

