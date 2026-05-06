Controlli in centro | arrestato un 45enne per resistenza e ricettazione

Nel centro storico sono stati effettuati controlli da parte della polizia locale, con particolare attenzione nella zona di via Amendola. Durante il mese di aprile, gli agenti del reparto di Sicurezza stradale hanno fermato sessanta veicoli e elevato diciassette sanzioni a persone sorprese a infrangere le norme. Durante uno dei controlli, un uomo di 45 anni è stato arrestato per resistenza e ricettazione.

Controlli estesi nel centro storico da parte della polizia locale. Nel mese di aprile, specialmente nella zona di via Amendola, gli agenti del reparto di Sicurezza stradale hanno fermato sessanta veicoli e sanzionato diciassette persone.Le multe hanno riguardato soprattutto i monopattini.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Baiano: arrestato 45enne per rapina, furto e resistenza ai carabinieriI Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Leggi anche: Sorpreso a rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale, arrestato 45enne Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Minacciato per le sigarette: studente avvicinato e rapinato in pieno centro a Bari; Bari, controlli dei Carabinieri nel centro e Borgo Antico: arrestato un 24enne per rapina; Controlli antidroga a Schio: un arresto e tre denunce; Porto Torres: spaccia in centro, arrestato. A casa altri 250 grammi di marijuana. Fondi, controlli in piazza Unità d’Italia: arrestato un 38enne per resistenza e oltraggioControlli dei carabinieri a Fondi: arrestato un 38enne per resistenza e oltraggio, denunciato un 21enne trovato con hashish ... latinaquotidiano.it Manerbio, controlli straordinari dei carabinieri: 69 identificati, 1 denunciato e 1 arrestatoManerbio, controlli straordinari dei carabinieri: 69 identificati, 1 denunciato e 1 arrestato. primabrescia.it I controlli su hotel, B&B, affittacamere e case vacanza servono a garantire sicurezza e regole chiare nel turismo, tutelando visitatori e residenti. Verificare autorizzazioni e conformità significa assicurare standard di accoglienza, capienze corrette e condizioni id - facebook.com facebook Dichiarazione dei redditi, arrivano i controlli diretti sulle spese mediche x.com