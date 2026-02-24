Baiano | arrestato 45enne per rapina furto e resistenza ai carabinieri

Un uomo di 45 anni di Baiano è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di sottrarre merci da un negozio e opposto resistenza ai controlli. La sua azione ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e portato in caserma. L’arresto deriva da un ordine di esecuzione pena, e l’uomo ora si trova in attesa di ulteriori provvedimenti. La vicenda si è conclusa con il suo accompagnamento in carcere.

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.Condanna definitiva: 3 anni e 5 mesi per rapina, furto e resistenzaIl provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 5 mesi, è stato emesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Baiano (AV): Rapina, Furto e Resistenza a P.U. – I Carabinieri arrestano un 45enneUn uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Baiano, dopo essere stato rintracciato per aver commesso rapina, furto e aver opposto resistenza alle forze dell’ordine. Catania, furto di benzina e resistenza all’arresto: 45enne in domiciliari, complici feriti agenti.Un uomo di 45 anni ha tentato di rubare benzina da un camion in una zona industriale di Catania, ma è stato fermato dalla polizia. Argomenti correlati Baiano: arrestato 45enne per rapina, furto e resistenza ai carabinieri; Baiano (AV): Rapina, Furto e Resistenza a P.U. – I Carabinieri arrestano un 45enne - Punto!; Tre anni e cinque mesi da scontare | eseguito ordine di carcerazione. Rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 45enneL'arresto dei carabinieri a Baiano ... msn.com Buonasera, giorno Mercoledì 18 febbraio si è verificato un rapimento/smarrimento di un cagnolino in via Luigi Napolitano a Baiano. Allego foto. Se qualcuno ha informazioni a riguardo mi può contattare qui su Facebook o al numero 3459932435. C'è anche u - facebook.com facebook