Sorpreso a rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale arrestato 45enne

I carabinieri di San Cesario di Lecce hanno arrestato un uomo di 45 anni sorpreso mentre tentava di rubare un’auto nel parcheggio di un centro commerciale. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri e ha impedito che il veicolo venisse sottratto. La polizia ha fermato l’uomo sul posto e lo ha condotto in caserma.

In manette, a San Cesario di Lecce, è finito un uomo di Racale. Caccia al complice, riuscito a fuggire a piedi. I due stavano utilizzando un bypass elettronico quando sono piombati i carabinieri SAN CESARIO DI LECCE – Un intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di San Cesario di Lecce ha sventato, nella serata di ieri, il furto di un’autovettura nei pressi del parcheggio di un centro commerciale della zona. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo, mentre il complice è riuscito a far perdere le tracce. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato due individui armeggiare con fare sospetto attorno a un veicolo in sosta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

