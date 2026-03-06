Art Gender Gap | 40 artiste contro secoli di disuguaglianza

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si tiene la mostra “Art Gender Gap”, curata da un gruppo di 40 artiste che espongono le proprie opere. La rassegna si concentra sulle differenze di trattamento e rappresentazione tra uomini e donne nel mondo dell’arte, evidenziando come la disuguaglianza si sia manifestata nel corso dei secoli. L’evento si svolge in diverse location e coinvolge artiste di varie provenienze.

Una mostra che racconta il superamento delle disuguaglianze di genere attraverso lo sguardo e le opere di 40 artiste tra modernità e contemporaneità L'esposizione riunisce 51 opere di 40 artiste che, in epoche e linguaggi diversi, hanno sfidato e superato le disuguaglianze che per secoli hanno limitato l'accesso delle donne al mondo dell'arte. Il progetto riflette sul gender gap come sistema di esclusione che ha impedito alle artiste di accedere a formazione, committenze e riconoscimento culturale.

