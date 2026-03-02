Samsung fabbriche futuriste guidate da intelligenza artificiale pronte per arrivare nel 2030

Entro il 2030, le fabbriche di Samsung saranno completamente automatizzate, grazie a sistemi di intelligenza artificiale che gestiscono ogni fase della produzione. Le nuove strutture sono progettate per funzionare in modo autonomo, integrando tecnologie avanzate che eliminano la necessità di intervento umano diretto. Si tratta di un passo verso un modello industriale più efficiente e tecnologicamente all’avanguardia.

l'orizzonte industriale si espande verso un modello di fabbrica autonomamente operante, supportato da tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. in cornice di mercato e innovazione, samsung ha illustrato una tabella di marcia presentata al mwc 2026 per convertire impianti produttivi sparsi nel mondo in strutture AI-driven entro il 2030. l'obiettivo è superare la semplice automazione, puntando a sistemi capaci di analizzare l'ambiente e rispondere in tempo reale alle mutazioni operative, con un'impronta fokale sull'efficienza e la sicurezza sul posto di lavoro. oggi l'industria tende a utilizzare macchine programmate su script fissi. nella visione di samsung, però, le linee di produzione potrebbero interpretare dati live e adattarsi dinamicamente alle condizioni presenti.