sanremo 2026 conto alla rovescia stasera parte il festival

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 si è concluso, con la partenza ufficiale della 76ª edizione del festival. La manifestazione, dedicata a Pippo Baudo, ha preso il via questa sera con una cerimonia di apertura ricca di emozioni e spettacolo. La serata ha visto numerosi artisti esibirsi sul palco, mentre il pubblico segue con attenzione ogni momento. La prima giornata si conclude con una performance che promette di catturare l’attenzione di tutti.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Ci siamo. Stasera comincia la 76esima edizione di Sanremo, che si aprirà, come anticipato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, con un omaggio a Pippo Baudo a cui è dedicato l’intero Festival. Poi via alla gara dei 30 Big, che ieri si sono presentati al pubblico sfilando sulla passerella blu dell'Eni Carpet che unisce Piazza Colombo all'ingresso del Teatro Ariston tra sorrisi, mazzi di fiori e foto di rito. Non mancano già le prime polemiche (dal ritorno del caso Pucci alla fantomatica presenza della premier Meloni), mentre cresce la curiosità per la prova da conduttore dell’attore turco Can Yaman e l’esibizione del super ospite Tiziano Ferro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo: parte il conto alla rovescia. Primi spoiler sui “dettagli” e sul look di Carlo ContiSanremo ha annunciato i primi dettagli sul festival, a causa della crescente curiosità del pubblico.

Sanremo 2026, scatta il conto alla rovescia: quando e dove vedere i big in concerto a TorinoLa 76ª edizione del Festival di Sanremo si avvicina e l’attenzione cresce.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

