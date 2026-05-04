Subbiano conti solidi e investimenti per oltre un milione

Nel comune di Subbiano, i conti del 2025 si sono chiusi con un avanzo di circa quattro milioni di euro, grazie a un rendiconto consuntivo che evidenzia anche investimenti superiori a un milione di euro. La gestione finanziaria si è confermata stabile, con un risultato positivo che permette di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite. I dati sono stati presentati ufficialmente nel corso di una riunione amministrativa.

Arezzo, 4 maggio 2026 – : il rendiconto consuntivo 2025 chiude con un avanzo di quasi quattro milioni. Un avanzo di amministrazione che sfiora i quattro milioni di euro, investimenti per oltre un milione e centocinquantamila euro, pagamenti ai fornitori effettuati in media venti giorni prima della scadenza e una capacità di riscossione dei tributi in netto miglioramento. Sono i numeri principali del Rendiconto di gestione 2025 che il Comune di Subbiano sottopone all'approvazione del Consiglio comunale, e che fotografano un ente in salute, capace di programmare il futuro senza appesantire i conti del presente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Subbiano, conti solidi e investimenti per oltre un milione Notizie correlate Gruppo FS: conti tornano in utile. Ricavi record e investimenti oltre 18 miliardiIl Gruppo FS Italiane ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 30 milioni di euro, rispetto alla perdita archiviata l’anno precedente, con... Fatture false e società “cartiere”: sequestrati conti, case e auto per oltre un milione di euroReggio Emilia, 1 aprile 2026 – Fatture false, la Guardia di Finanza sequestra oltre un milione di euro.