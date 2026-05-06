Conti in rosso? Gli Usa arruolano consulenti finanziari in soccorso del Venezuela

Gli Stati Uniti hanno autorizzato il Venezuela a entrare in contatto con consulenti finanziari al fine di ricevere supporto nella pianificazione di una ristrutturazione del debito pubblico. L’obiettivo è assistere le autorità venezuelane nella gestione delle difficoltà finanziarie, permettendo loro di consultare esperti esterni per definire strategie di rientro e riorganizzazione delle obbligazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità e le tempistiche.

Gli Stati Uniti hanno concesso un permesso al Venezuela per contattare alcuni consulenti finanziari che aiutino il governo a elaborare un piano per ristrutturare il debito nazionale. La notizia è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro, che dall’inizio anno ha alleggerito le sanzioni imposte al regime chavista da quando il loro leader, Nicolas Maduro, è stato arrestato. Il processo per risanare il debito di 60 miliardi di dollari di bonus non pagati dal governo e dall’impresa statale petrolifera venezuelana, Pdvsa, è considerato un passo importante che potrebbe permette al Paese sudamericano di uscire da decadi di malessere economico, secondo il quotidiano americano The New York Times.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Conti in rosso? Gli Usa arruolano consulenti finanziari in soccorso del Venezuela Notizie correlate Leggi anche: Economia, Fontana: "Lombardia motore del Paese, da consulenti finanziari contributo importante" Economia, presidente Fontana: “Lombardia motore del Paese, da consulenti finanziari contributo importante”“Mantenere i nervi saldi e proseguire nella programmazione economico-finanziaria pianificata, senza farsi prendere dal panico”. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Una guerra, due crisi: i conti (in rosso) di Iran e Usa; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib è maglia rosa d’Europa (+2,3%). Rally di Prysmian, in rosso Ferrari; La tensione su Hormuz agita le Borse, Milano a -1,6%. In rosso Wall Street, petrolio Wti +4,3%; Listini europei in rosso su timori nuova escalation in Iran, Brent sopra i 120 dollari. A Milano crolla Stellantis. Conti in rosso? Gli Usa arruolano consulenti finanziari in soccorso del VenezuelaGli Stati Uniti hanno concesso un permesso al Venezuela per contattare alcuni consulenti finanziari che aiutino il governo a elaborare un piano per ristrutturare il debito nazionale. La notizia è stat ... formiche.net AGGIORNAMENTI su conflitto in con Iran: - Gli #Usa propongono alla "Repubblica" islamica iraniana un memorandum di una pagina per porre fine alla guerra, mentre Trump sospende l'operazione "Project Freedom" a #Hormuz. - Secondo quanto riportato da x.com Esportazione materie prime dagli Usa ridotta a causa di dazi Il presidente degli Stati Uniti Trump ha recentemente minacciato di aumentare al 25% i dazi sulle auto dell'UE. A tal proposito, un esperto del settore della consulenza doganale ha sottolineato il 5 ch - facebook.com facebook