Economia Fontana | Lombardia motore del Paese da consulenti finanziari contributo importante

Il vice presidente della regione Lombardia ha dichiarato che la regione rappresenta il principale motore economico del Paese e che i consulenti finanziari apportano un contributo significativo. Ha inoltre invitato a mantenere calma e a seguire la pianificazione economico-finanziaria senza lasciarsi influenzare dal panico. La comunicazione è stata resa durante un intervento pubblico, sottolineando l'importanza di rispettare le strategie stabilite.

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - "Mantenere i nervi saldi e proseguire nella programmazione economico-finanziaria pianificata, senza farsi prendere dal panico". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento in collegamento con 'Consulentia 26', l'evento organizzato da Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari) che a Roma mette a confronto fino a giovedì migliaia di esperti sui temi della gestione finanziaria e del risparmio. "Una materia centrale in una fase storica eccezionale -ha aggiunto il governatore Fontana- che vede Milano e la Lombardia assolute protagoniste, in quanto centro nevralgico della finanza italiana ed europea e motore trainante del sistema economico produttivo del nostro Paese". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Economia, Fontana: "Lombardia motore del Paese, da consulenti finanziari contributo importante" Articoli correlati Leggi anche: **Lega: Fontana, 'da Maroni contributo a nostro partito e a tutto il Paese'** Truffata anziana per oltre 100mila euro da falsi consulenti finanziariLa Spezia, 4 febbraio 2026 – Tra ingenuità e disperazione si insinuano i truffatori capaci di colpire le persone più fragili, spesso convincendole... Contenuti e approfondimenti su Economia Fontana Lombardia motore del... Temi più discussi: Regione presenta gli ‘Stati generali dell’economia della salute’; Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale; Turismo crocieristico motore strategico per la crescita in Europa; Tg Economia – 10/3/2026. Lombardia, Moody’s alza il rating da Baa2 a Baa1. Fontana: Siamo il motore del PaeseMilano, 27 novembre 2025 – Il rating di Regione Lombardia passa da Baa2 a Baa1 con outlook stabile. Lo comunica Moody's, evidenziando come, a seguito dell'innalzamento del rating sovrano del Governo ... ilgiorno.it Stati Generali dell’economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale(Agenzia Vista) Milano, 16 marzo 2026 È un momento in cui bisogna avere il coraggio di incidere in maniera sostanziale sulla... sull'organizzazione ... affaritaliani.it Fermare Pyongyang per fermare Putin. Le armi nordcoreane tengono in vita la guerra russa in Ucraina e in cambio salvano l’economia del regime di Kim Jong Un. Di @giuliapompili x.com San Marino. Infrastrutture, spazio ed equità sociale: La Repubblica accelera sulle riforme. SdS Bevitori: "Costruiamo l'economia del futuro" - facebook.com facebook