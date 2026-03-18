Economia presidente Fontana | Lombardia motore del Paese da consulenti finanziari contributo importante

Il presidente della regione Lombardia ha dichiarato che la Lombardia rappresenta il motore dell’economia nazionale e ha sottolineato l’importanza del contributo dei consulenti finanziari nel territorio. Ha anche invitato a mantenere calma e a proseguire con la programmazione economico-finanziaria senza lasciarsi prendere dal panico. La sua dichiarazione si rivolge alle istituzioni e agli operatori economici regionali.

“Mantenere i nervi saldi e proseguire nella programmazione economico-finanziaria pianificata, senza farsi prendere dal panico”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento in collegamento con ‘Consulentia 26’, l’evento organizzato da Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari) che a Roma mette a confronto fino a giovedì migliaia di esperti sui temi della gestione finanziaria e del risparmio. “Una materia centrale in una fase storica eccezionale - ha aggiunto il governatore Fontana - che vede Milano e la Lombardia assolute protagoniste, in quanto centro nevralgico della finanza italiana ed europea e motore trainante del sistema economico produttivo del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Economia, presidente Fontana: “Lombardia motore del Paese, da consulenti finanziari contributo importante” Articoli correlati Leggi anche: Economia, Fontana: "Lombardia motore del Paese, da consulenti finanziari contributo importante" Leggi anche: **Lega: Fontana, 'da Maroni contributo a nostro partito e a tutto il Paese'** Una selezione di notizie su Economia presidente Fontana Lombardia... Temi più discussi: Regione presenta gli ‘Stati generali dell’economia della salute’; Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale; REGIONE LOMBARDIA * : PALAZZO LOMBARDIA, DOMANI ORE 12.30 CONFERENZA STAMPA PRESIDENTE FONTANA E CONSIGLIERE MONTI SU EVENTO 'ECONOMIA DELLA SALUTE. STATI GENERALI'; Cinque ministri, presidenti di regione e oltre 50 tra enti e associazioni: a Varese gli Stati Generali dell'Economia della Salute. Economia, Fontana: Lombardia motore del Paese, da consulenti finanziari contributo importanteMantenere i nervi saldi e proseguire nella programmazione economico-finanziaria pianificata, senza farsi prendere dal panico. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo int ... notizie.it Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale(Agenzia Vista) Milano, 16 marzo 2026 È un momento in cui bisogna avere il coraggio di incidere in maniera sostanziale sulla... sull'organizzazione ... quotidiano.net L' ECONOMIA IN UN MINUTO DEL 18 MARZO 2026 - facebook.com facebook Fermare Pyongyang per fermare Putin. Le armi nordcoreane tengono in vita la guerra russa in Ucraina e in cambio salvano l’economia del regime di Kim Jong Un. Di @giuliapompili x.com