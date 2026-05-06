Conti approvati per un voto a Roccalumera scattano le dimissioni di vicesindaco e assessora

A Roccalumera, i conti sono stati approvati con il voto di maggioranza, portando alle dimissioni del vicesindaco e dell’assessora. Il sindaco ha comunicato che si terrà una conferenza stampa al Municipio, in cui sarà fatto il punto sulla situazione politica del Comune. Oggi, il primo cittadino è impegnato a Palermo, dove rappresenta la regione come deputato di una lista regionale.

La prossima mossa sarà una conferenza stampa. Il sindaco Giuseppe Lombardo ha annunciato un incontro con i giornalisti al Municipio per fare il punto sulla fase politica che attraversa il Comune, proprio mentre oggi è impegnato a Palermo nella sua qualità di deputato regionale di Sud chiama Nord.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Foggia, tre consiglieri chiedono le dimissioni dell’assessora Patano? Cosa scoprirai Chi sono i consiglieri che hanno firmato la richiesta di dimissioni? Perché le dichiarazioni dell'assessora hanno scatenato lo...

Caso Delmastro, l’assessora al Lavoro Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta regionaleL’assessora al Lavoro Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta regionale del Piemonte, travolta dalle polemiche legate al cosiddetto...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Aziende sanitarie modenesi, approvati i bilanci consuntivi 2025, prosegue il percorso di risanamento dei conti, fabbisogno residuo ridotto del 40% rispetto al 2024; Etichette alimentari e nuovi OGM: Vimini e Conti chiedono più trasparenza e tutele; Approvato il rendiconto 2025: Conti ok, tanti investimenti; Approvato il Rendiconto di Gestione 2025, Sindaco Pecci: Conti solidi e aumento degli investimenti, Bastia continua a crescere.

Tassa di soggiorno sovrastimata per i revisori dei conti e senza un regolamento per l’applicazioneNello specifico si era previsto di incassare in ognuno dei tre anni in oggetto di votazione 156.640 euro, da dividere poi in tre diverse voci di spesa ... lameziainforma.it

Aziende sanitarie, approvati i bilanci: Prosegue il risanamento dei conti. Previsione di pareggio confermataL’Ausl: Impegno per contenere i costi di sistema anche ottimizzando la gestione delle risorse umane. Aou: Lavoro di razionalizzazione delle spese ottenuto anche grazie alla ridefinizione degli ass ... ilrestodelcarlino.it

Comune di Ginosa Ginosa, conti in ordine e sostegno ai cittadini: approvati Rendiconto 2025 e definizione agevolata dei tributi Il Comune di Ginosa ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025 e la definizione agevolata delle imposte e tasse locali, due provv - facebook.com facebook

Primo consiglio provinciale per Simone Nosenzo: conti approvati all'unanimità x.com