Tre consiglieri comunali hanno firmato una richiesta di dimissioni dell’assessora, scatenando un passaggio di tensione all’interno del municipio. La questione è nata dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall’assessora, che hanno provocato le reazioni dei consiglieri che ora chiedono il suo passo indietro. La situazione ha portato a un confronto acceso tra le parti, con il consiglio comunale che si prepara a discutere la questione nelle prossime sedute.

? Cosa scoprirai Chi sono i consiglieri che hanno firmato la richiesta di dimissioni?. Perché le dichiarazioni dell'assessora hanno scatenato lo scontro in Comune?. Come influisce questa crisi politica sulla gestione dei servizi cittadini?. Quali sono le responsabilità della presidente Lia Azzarone nel conflitto?.? In Breve I consiglieri Di Paola, Mancini e De Sabato contestano l'assessora Patano.. Il socialista Mino Di Chiara e il Partito Democratico sostengono la protesta.. L'assessora ha criticato la presidente del Consiglio Comunale Lia Azzarone.. La crisi politica impatta servizi di sicurezza e igiene urbana a Foggia.. Tre consiglieri comunali di Foggia hanno chiesto ufficialmente le dimissioni dell’assessora Patano, sostenendo che la sua permanenza in Giunta sia ormai impossibile per motivi politici e istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, tre consiglieri chiedono le dimissioni dell’assessora Patano

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